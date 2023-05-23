Шольц: Україна стане членом ЄС після війни » Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ Україна змогла домовитись з Норвегією про передачу додаткового озброєння для України. Про це повідомив спікер українського парламенту. «У Норвегії нам вдалося домовитися про отримання додаткових Nasams, про передачу Україні реактивних систем залпового вогню MLRS, контрбатарейних радарів Arthur та іншого необхідного озброєння», – зазначив Стефанчук. Раніше Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України, який передбачає 75 млрд норвезьких крон. Він буде розрахований на п’ять років, тобто і на період воєнного стану, і на період відбудови.