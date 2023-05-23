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Буданов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ

Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ

Про це Буданов розповів у інтерв’ю японському телеканалу NHK.

За його словами, Збройні Сили України мають необхідний мінімум озброєнь і контрнаступ розпочнеться найближчим часом.

«Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом», — сказав Буданов.

Водночас він зауважив, що для того, аби вибити РФ з тимчасово окупованих територій необхідно більше зброї.

 «Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції», — наголосив Буданов.

23 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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