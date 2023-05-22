«Вагнер» навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW

Найманці «Вагнера» утримують західні адміністративні кордони Бахмута, в той час як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях міста. Виснажені боями сили «Вагнера» навряд чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

В інституті наголосили, що, за інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута навколо траси Т0504.

ISW вважає повідомлення українських сил мовчазним визнанням того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не весь Бахмут.

«Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили «Вагнера» піднімають російський і «вагнерівський» прапори над житловим будинком на заході Бахмута.

Ймовірне захоплення «Вагнером» останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв’язку навколо міста, до яких виснажені сили «Вагнера» мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції.

Російські війська, ймовірно, потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксувала артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку».

ISW раніше прогнозував, що наступальні операції «Вагнера», ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, та малоймовірно, що «Вагнер» продовжуватиме бойові дії за межами Бахмута у нинішньому виснаженому стані.

«Сили «Вагнера» отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитися на міських боях. «Вагнер» почав демонструвати ознаки того, що не зможе продовжувати наступальні операції за межами Бахмута з кінця грудня 2022 року.

Російські регулярні війська, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи на північ у бік Слов’янська на тлі українських контратак у Бахмутському районі.

Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник «Вагнера» Євген Пригожин виконає свій намір вивести персонал ПВК з Бахмута 25 травня.

Наразі незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине сили «Вагнера» на інший «критичний» фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєвєродонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року».