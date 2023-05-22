Сырский: украинские войска наступают на силы РФ в пригородах Бахмута

В воскресенье Украина заявила, что ее войска продолжают наступать по окраинам Бахмута, стремясь окружить разрушенный город после того, как Москва поздравила ЧВК «Вагнер» и регулярные российские войска с его взятием.

В субботу Россия заявила, что полностью захватила город.

Однако в воскресенье командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил, что его войска все еще контролируют, по его словам, «незначительную» часть Бахмута, что позволит им войти в город, когда ситуация изменится.

Сырский сообщил в «Телеграме», что украинские войска наступают на российские силы в пригородах и приближаются к «тактическому окружению» города.

Сырский заявил в воскресенье, что он посетил передовые позиции в районе Бахмута и поблагодарил военнослужащих, защищающих его.

Утверждение Сырского о том, что украинские войска продолжают продвижение по флангам города, подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага… врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», – заявила Маляр в «Телеграме», добавив, что украинские войска продолжают оборонять промышленные и инфраструктурные объекты и захватили часть возвышенностей.

Президент Джо Байден заявил, что потери России в Бахмуте составили более 100 000 человек, а президент Украины Владимир Зеленский сравнил разрушения в городе со взрывом атомной бомбы, которую США сбросили на Хиросиму в Японии во время Второй мировой войны.

«Я скажу вам открыто: фотографии разрушенной Хиросимы абсолютно точно напоминают мне Бахмут и другие подобные поселения. Ничего живого не осталось, все здания разрушены, – сказал он, принимая участие в саммите «Большой семерки» в Японии в воскресенье. – На сегодняшний день Бахмут не захвачен Российской Федерацией. Здесь нет двух или трех толкований».

Зеленский, с которым встретился в Хиросиме президент Джо Байден, сказал, что он уверен, что Запад предоставит Украине истребители F-16.