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Шольц: Після війни Україну оснащуватимуть зброєю західного виробництва

Постачання західних озброєнь в Україну не припиняться після стабілізації ситуації навколо цієї країни.

Про це заявив виданню WELT канцлер ФРН Олаф Шольц.

«Після війни Україну оснащуватимуть зброєю західного виробництва», — сказав він.

«Також доведеться вести розмову про гарантії безпеки України — це зрозуміло. До гарантій безпеки входять і питання, наскільки масштабно ми постачатимемо Україні зброю», — зазначив канцлер.

Водночас він сказав, що для прийняття України до НАТО час іще не настав, оскільки вона поки що не відповідає критеріям вступу до альянсу.

Раніше в травні Берлін виділив Україні пакет військової допомоги на EUR2,7 млрд. До нього мають увійти чотири системи ППО IRIS-T SLM, 30 танків Leopard 1A5, понад 100 військових автомобілів, 20 БМП Marder, 18 самохідних гаубиць і 200 розвідувальних дронів.

22 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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