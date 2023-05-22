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Розвідка Британії: РФ створює елітне авіаугрупування для участі у війні проти України

Су-24
Росія створює новий авіаційний підрозділ з кваліфікованих пілотів для участі у війні проти України

Про це пише міноборони Британії у twitter.

За припущеннями британської розвідки, Росія створює нове елітне ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм» для участі у війні проти України. Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

На думку аналітиків, поєднання таких типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу. А повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, в тому числі й з тих, що вийшли на пенсію, та пропонує їм велику зарплату.

«Створення цієї групи підкреслює, що Росія визнає, що ескадрильї її регулярних військово-повітряних сил не виконали свою основну функцію у війні проти України», — підсумували у розвідці Британії.

22 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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