Радбез ООН не виконує своїх основних функцій, тож настав час його реформувати — Генсек

Про це пише Reuters.

На пресконференції в Хірошімі Гутерреш зазначив, що ці структури «мають відповідати реаліям сучасного світу». За його словами, наразі ці інститути відображають відносини, актуальні станом на 1945 рік, тому потребують оновлення.

«Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки», — каже Гутерреш.