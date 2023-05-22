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Радбез ООН не виконує своїх основних функцій, тож настав час його реформувати — Генсек

Про це пише Reuters.

На пресконференції в Хірошімі Гутерреш зазначив, що ці структури «мають відповідати реаліям сучасного світу». За його словами, наразі ці інститути відображають відносини, актуальні станом на 1945 рік, тому потребують оновлення.

«Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки», — каже Гутерреш.

22 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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