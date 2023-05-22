Президент Чехії закликав розгромити Росію

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні.

Про це він заявив під час акції пам’яті жертв нацистських переслідувань, яка відбулася на Національному цвинтарі у Терезині, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на iDNES.

«На цьому етапі я хотів би закликати, щоб ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні, і щоб ми відкинули порушення правил міжнародного порядку, яке відбувається на наших очах. Ми повинні бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо і ставимо в контекст сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого», – сказав Павел.

Водночас він визнав, що громадяни в Чехії та по всій Європі стурбовані труднощами повсякденного життя, спричиненими економічними та соціальними наслідками війни.

«Втома від війни чинить тиск на політиків і ускладнює управління державними фінансами. Буде все важче підтримувати єдність на підтримку України», – зазначив президент Чехії.