Президент Бразилії образився на Зеленського

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва образився на президента України Володимира Зеленського за те, що той не зміг зустрітися з ним на саміті G7 у Хіросімі.

Зеленський під час пресконференції заявив, що зустрічі з бразильським колегою завадив щільний розклад, передає Globo. За словами бразильського лідера, у нього було призначено двосторонню зустріч із президентом України, проте останній затримався.

“Я тим часом прийняв президента В’єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з’явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить”, – сказав да Сілва.

Зеленський своєю чергою повідомив, що побачився майже з усіма лідерами, але в усіх свої графіки.