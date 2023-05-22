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Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами

Дар'я Навальна

Про це пише SOTA.

Напередодні дочка відомого російського політв’язня Олексія Навального, Дар’я Навальна, була запрошена на церемонію вручення дипломів адміністрацією Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Це викликало обурення серед студентів і випускників, які створили петицію з вимогою не допускати росіянку на офіційні заходи.

Сама Дарія Навальна навчається у Стенфордському університеті штату Каліфорнія. У результаті деякі студенти повернулися спиною до трибуни, коли донька політика виступала з промовою.

Сама промова Навальної складалася із загальних тез про батька: «лідер, який бореться з авторитарним режимом Путіна і підсилює голоси вмираючих людей» та про себе і студентів, з якими вона спілкувалася: «піонери майбутнього».

  • Нагадаємо, що у 2014 році російський опозиціонер Олексій Навальний наголосив, що Крим «залишиться частиною Росії, і ніколи в осяжному майбутньому більше не стане частиною України».
  • У 2021 році стало відомо, що на офіційному сайті команди Навального окупований Росією український півострів Крим внесено на карту як частину Російської Федерації.
22 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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