Пашинян заявив, що Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану

Про це повідомляє Armenpress.

За словами Пашиняна, сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до резолюції, що Вірменія та Азербайджан мають беззастережно визнати територіальну цілісність один одного, у межах 29,8 тис. км кв. та 86,6 тис. км кв., відповідно, і Єреван погоджується з цією логікою, за умови, що буде гарантовано права вірмен Нагірного Карабаху.

«Вірменія погоджується з цією логікою і веде переговори за цією логікою, наголошуючи, що міжнародні механізми забезпечення діалогу між Степанакертом та Баку є надзвичайно важливими. Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за умови врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ», — сказав Пашинян.

14 травня Азербайджан і Вірменія погодилися вжити подальших заходів для делімітації кордону. Сторони підтвердили своє визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Точна делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

22 травня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час пресконференції у Литві заявив, що підписання мирної угоди між країнами неминуче. Глава держави висловив сподівання, що це принесе мир на Кавказ і зазначив, що хоча території Азербайджану знаходилися під окупацією майже 30 років, країна готова до мирної угоди.

«Ми сподіваємося, що проведення мирних переговорів зрештою принесе на Кавказ довгостроковий мир. Попри те, що азербайджанські землі протягом багатьох років – близько 30 – перебували під окупацією, один мільйон азербайджанців у результаті цього покинули рідні землі, майже 20% наших територій перебували під окупацією, на захоплених територіях окупантами була зруйнована, можна сказати, вся інфраструктура та будівлі, у тому числі історичні пам’ятки, ми вважаємо, що підписання мирної угоди неминуче і намагаємося зі свого боку докладати конструктивних зусиль для досягнення цієї мети. Звісно, ця мирна угода має відповідати міжнародним нормам та принципам», — сказав Алієв.