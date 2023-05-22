Німеччина не постачатиме Україні винищувачі F-16

Німеччина не планує брати участі в майбутніх постачаннях винищувачів F-16 Україні, оскільки Бундесвер не має на озброєнні таких літаків.

Про це заявив на полях саміту G7 канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє NTV.

“По-перше, всім відомо, що ми не маємо навіть таких літаків”, — зазначив політик у коментарі журналістам.

Він також додав, що заплановане навчання українських пілотів на американських літаках є важливим “меседжем” для РФ.

“Росія має усвідомити, що не може розраховувати на те, що – якщо війна триватиме досить довго – їм вдасться досягти успіху”, — наголосив Шольц.

Канцлер зауважив, що водночас Німеччина надає Україні іншу нагальну допомогу, яка включає танки і боєприпаси, а також “всі варіанти протиповітряної оборони, які ми організували та організуємо найближчим часом”.