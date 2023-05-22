На Бєлгородщині вибухи: «Русский добровольческий корпус» і «Свобода России» почали наступ на путінські війська

«Русский добровольческий корпус», бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ, а легіон «Свобода Росії» закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і «не чинити опір».

Про це повідомляє легіон «Свобода Росії«, «російський добровольчий корпус», російські місцеві телеграм-канали. Зранку 22 травня бійці «русского добровольческого корпуса» повідомили, що перебувають на території Росії.

Зокрема, бійці опублікували відео на фоні дорожних знаків про початок населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичи.

Тим часом легіон «Свобода Росії», який воює на боці України, записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Потім легіон опублікував звернення до жителів прикордонних російських регіонів: «Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях».

Російські джерела повідомляють, що невідомі сили накривають артилерією точки в районі населених пунктів Новобудівка-Перша, Козинка, Безімено, Добре, Глотове та Головчине. Це територія росії. Також в прикордонних з Україною районах помічені озброєні підрозділи, ймовірно, російських антипутінських добровольців з вертольотами і танками.