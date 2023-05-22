Легіон «Свобода Росії» заявив про звільнення прикордонного села на Бєлгородщині

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному»

Він зазначив, що легіон «Свобода Росії» та РДК проводять на Бєлгородщині операцію для створення «смуги безпеки». Її задачею є захист цивільних українців. Також, за словами Юсова, в операції беруть участь виключно громадяни РФ.

«Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», — сказав представник ГУР.

Раніше про звільнення населеного пункту Козинка Бєлгородської області повідомили в телеграм-каналі Легіону «Свобода Росії» о 13:54 22 травня.

Раніше спікер Легіону «Свобода Росії» Цезар поширив на сторінці в Telegram заяву про те, що вони «повертаються додому».

«Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі Росії та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Путінська Росія прогнила від корупції, цензури та репресій. У Росії життя людини має нижчу вартість, ніж гаманець чиновника», — наголосили в легіоні.

У легіоні «Свобода Росії» додали, що для росіян настав час узяти відповідальність за своє майбутнє.

«Сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край. Легіон «Свобода Росії» повертається додому», — йдеться в заяві.

У легіоні також звернулися до жителів прикордонних територій і пообіцяли невдовзі оприлюднити подробиці.

«Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся. Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!» — підкреслили в легіоні.

О 14:10 Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу «зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

У телеграм-каналі об 11:38 Гладков заявляв, начебто від ранку 22 травня регіон зазнає обстрілів ЗСУ. Гладков заявив, що з дев’ятої години ранку «під обстрілом ЗСУ опинився Грайворонський міський округ». За його словами, обійшлося без потерпілих, спрацювала система ППО.

Частина ракети начебто впала на город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.

Також, за повідомленням Гладкова, під мінометним обстрілом опинилося село Козинка. А в селі Гора-Поділ спалахнув склад сіна. У Грайвороні снаряди потрапили на територію автотранспортного підприємства, а в селі Замостя пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.

Згодом Гладков повідомив, нібито в Новій Таволжанці з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій поряд із приватним житловим будинком. А сам БПЛА начебто впав за 100 метрів від житлових будинків.

Ще пізніше у відеозверненні Гладков заявив, що проти області «почалася масована інформаційна атака», метою якої є паніка серед населення. Він повторив, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, а заклики про евакуацію, які ширяться в соцмережах – це брехня.

Водночас у телеграм-каналах від ранку поширюють відео поруч з КПП «Грайворон». За повідомленнями, там тривали бої між російськими добровольцями та путінськими силами.