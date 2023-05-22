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Кількість літаків F-16, які нададуть Україні, ще невідома

винищувач F-16
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна, окрім тренувань пілотів на F-16, отримає самі винищувачі від партнерів

Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7, яку транслював Еспресо.

«В нас вже є розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали над цим ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. У нас будуть літаки. Я не можу сказати скільки, бо сам ще не знаю», — зазначив президент.

Він підтвердив, що для України відкрита місія тренувань на винищувачах.

«Це перший крок, далі є кілька місяців для навчання наших пілотів, залучатимуть тренерів з великим досвідом, аби скоротити процес навчання. Далі посилення повітряної оборони держави. Я не можу зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків», — підсумував Зеленський.

22 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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