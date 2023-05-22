Израильский стартап создаст беспилотник-прыгун для доставки грузов в труднодоступные районы Луны

В молодой компании создают высокоэффективный автономный космический аппарат, который сможет буквально скакать по Луне, используя ракетные двигатели для перемещений от локации к локации. Разработчики считают, что проектируемые сейчас луноходы не соответствуют потребностям будущей лунной экономики. Подчёркивается, что беспилотник WeSpace сможет помочь даже при исследовании находящихся под поверхностью лавовых трубок и работать в постоянно затенённых регионах, где, как считается, имеется водяной лёд — в этих же зонах практически отсутствует связь.

Беспилотники Autonomously Flying Robotic System смогут выполнять разнообразные лунные миссии и получать ценную информацию о местных ресурсах вроде водяного льда, металлов и минералов. Кроме того, они смогут нести специальные научные и инженерные сенсоры, искать площадки для возможного строительства баз и получать другие сведения — там, где никто другой не справится.

Как известно, NASA планирует отправить людей на Луну в ходе третьей миссии программы Artemis, планируемой на 2025 год. Кроме того, агентство собирается построить постоянную лунную базу возле южного полюса спутника — в качестве плацдарма для освоения Марса в будущем. WeSpace претендует на то, чтобы сделать Израиль неотъемлемой частью программы Artemis, после консультации с NASA руководство стартапа пришло к выводу, что характеристики его летающего модуля оптимально соответствуют техническим требованиям американцев. В компании рассчитывают, что её беспилотник выполнит первую лунную миссию менее чем через три года.

Возможности «хоппера» позволяют использовать его в миссиях Artemis, учёными NASA, а также бесчисленными научно-исследовательскими центрами и даже коммерческими компаниями, заинтересованными в освоении Луны.