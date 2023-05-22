Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом За первый уикенд в прокате голливудский боевик «Форсаж 10» собрал $318,9 млн » ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення «смуги безпеки» Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців. «Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення». Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.