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ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення «смуги безпеки»

ГУР прокоментувала події на Бєлгородщині: Це створення смуги безпеки

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.

«Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення».

Представник розвідки підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

22 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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