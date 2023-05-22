Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні, але ЗСУ їх отримають

У програмі «Стан справ» на CNN Саллівана запитали, чи будуть США відправляти літаки безпосередньо в Україну.

«Я думаю, що з огляду на кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент іще не прийняв остаточного рішення».

За словами Саллівана, раніше США відмовлялися надавати Україні винищувачі, оскільки вони не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.

«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби», — сказав Салліван.