Армія РФ за добу втратила 720 військових

Про це повідомили 22 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3785 (+2)
- бойові броньовані машини ‒ 7407 (+9)
- артилерійські системи – 3278 (+20)
- РСЗВ – 565 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 327 (+0)
- літаки – 309 (+1)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6129 (+14)
- спеціальна техніка ‒ 427 (+2)
Дані уточнюються.
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