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Армія РФ за добу втратила 720 військових

російські військові окупанти

Про це повідомили 22 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3785 (+2)
  • бойові броньовані машини ‒ 7407 (+9)
  • артилерійські системи – 3278 (+20)
  • РСЗВ – 565 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 327 (+0)
  • літаки – 309 (+1)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6129 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 427 (+2)

Дані уточнюються.

22 мая, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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