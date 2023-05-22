«Вагнер» навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW ЗСУ знищили російський літак Су-35 » Армія РФ за добу втратила 720 військових Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 880 російських військових, 3785 танків, а також 2830 БПЛА оперативно-тактичного рівня Про це повідомили 22 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становили: особовий склад ‒ близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано

танки ‒ 3785 (+2)

бойові броньовані машини ‒ 7407 (+9)

артилерійські системи – 3278 (+20)

РСЗВ – 565 (+1) од.

засоби ППО ‒ 327 (+0)

літаки – 309 (+1)

гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)

крилаті ракети ‒ 1011 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 6129 (+14)

спеціальна техніка ‒ 427 (+2) Дані уточнюються.