20 ударних БПЛА та 4 чотири крилаті ракети знищили Повітряні сили уночі 22 травня Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 «Шахедів» − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили — Повітряні сили ЗСУ у Telegram «Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed»». Повідомляється, що загалом росіяни атакували Україну 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131». Зокрема, загарбники випустили: 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.