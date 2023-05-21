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Втрати РФ у війні з Україною перевищили 203 тис. осіб загиблими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно становлять:

Особового складу ‒ близько 203160 (+730 за добу) осіб ліквідовано

Танки ‒ 3783 (+2) одиниці

Бойові броньовані машини ‒ 7398 (+16)

Артилерійські системи – 3258 (+29)

РСЗВ – 564 (+0)

Засоби ППО ‒ 327 (+2)

Літаки – 308 (+0)

Гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21)

Крилаті ракети ‒ 1011 (+0)

Кораблі/катери ‒ 18 (+0)

Автомобільна техніка та автоцистерни – 6115 (+12)

Спеціальна техніка ‒ 425 (+2)

21 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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