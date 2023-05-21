У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбито

Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК «Вагнер» якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками. Про це розповів Сергій Череватий в коментарі для «Вільне радіо»

20 травня ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його «оборону» солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри «критичну ситуацію» в місті українській бійці контролюють окремі об’єкти.

Бахмут: що залишається під контролем Сил оборони України на 20.05.2023 DEEPSTATEMAP

Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.

«Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…

Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.