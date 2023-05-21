США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.
Новий пакет включає:
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- Боєприпаси для руйнування;
- Броньовані мостові системи;
- Броньовані санітарні машини;
- Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- Техніка логістичного забезпечення;
- Тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі» – йдеться у повідомленні Пентагону.
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