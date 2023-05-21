У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбито » США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні Пентагону. Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії. Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження. Новий пакет включає: Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

Боєприпаси для руйнування;

Броньовані мостові системи;

Броньовані санітарні машини;

Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

Техніка логістичного забезпечення;

Тепловізійні системи;

запасні частини та інше польове обладнання. «Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі» – йдеться у повідомленні Пентагону.