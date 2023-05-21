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Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об’єкти

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

Попри заяви засновника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.

Про це розповіли заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі «Reuters«, заява Пригожина

«В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична.

Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».

Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор».

 Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.

«Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті», – заявив він в інтерв’ю агентству «Reuters».

21 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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