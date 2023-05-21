Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об’єкти

Попри заяви засновника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут, оборонці України ще тримають оборону в районі на в’їзді в місто з боку Костянтинівки.

Про це розповіли заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі «Reuters«, заява Пригожина

«В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична.

Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак».

Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор».

Череватий також заперечив повну втрату Бахмута.

«Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті», – заявив він в інтерв’ю агентству «Reuters».