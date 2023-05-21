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Коли F-16 з’являться у небі України, це буде історичний момент для архітектури безпеки у світі, — Зеленський

Про це повідомляє Офіс президента.

«Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що «повітряний щит» може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі.

«Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі», — переконаний Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна хотіла б, щоб крапки над «і» у справі гарантій безпеки були розставлені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

«Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту», — підсумував Зеленський.

21 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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