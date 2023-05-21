Байден щодо українського контрнаступу: “Ми очікуємо на успіх”

Сполучені Штати та союзники очікують на успіх українського контрнаступу, оскільки ЗСУ пройшли підготовку та готові дати відсіч ворогу.

Про це заявив президент США Байден під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

“Я не можу сказати, коли саме це (контрнаступ – ред.) буде… Ми особисто говорили про це з Володимиром Зеленським. Ми та наші союзники по НАТО знаємо, скільки вони навчили бригад. У нас є очікування щодо ймовірності їхнього успіху. Сподівання та очікування є, що вони досягнуть успіху, і росія чітко розуміє, що будуть втрати. Наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено. Але правда у тому, що росіяни втратили понад 100 тисяч свого особового складу там, що компенсувати дуже важко”, – заявив Байден.