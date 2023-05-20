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З початку війни знищили понад 202 тис. російських військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

  • Особового складу ‒ близько 202 430 (+670 за добу) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 3781 (+4) одиниць
  • Бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5)
  • Артилерійських систем – 3229 (+19)
  • РСЗВ – 564 (+0)
  • Засоби ППО ‒ 325 (+6)
  • Літаків – 308 (+0)
  • Гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32)
  • Крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20)
  • Спеціальної техніки ‒ 423 (+4)
20 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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