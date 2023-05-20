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Сили ППО знищили 20 «шахедів», якими РФ вночі атакувала Україну Компанія Ілона Маска випустить перших роботів-дружин вже восени » З початку війни знищили понад 202 тис. російських військових З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Сили оборони знищили 202 403 російських військових Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 202 430 (+670 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3781 (+4) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5)

Артилерійських систем – 3229 (+19)

РСЗВ – 564 (+0)

Засоби ППО ‒ 325 (+6)

Літаків – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32)

Крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20)

Спеціальної техніки ‒ 423 (+4)