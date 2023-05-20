З початку війни знищили понад 202 тис. російських військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:
- Особового складу ‒ близько 202 430 (+670 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3781 (+4) одиниць
- Бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5)
- Артилерійських систем – 3229 (+19)
- РСЗВ – 564 (+0)
- Засоби ППО ‒ 325 (+6)
- Літаків – 308 (+0)
- Гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32)
- Крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20)
- Спеціальної техніки ‒ 423 (+4)
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