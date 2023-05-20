Украина сообщает о новых отступлениях российских войск на окраинах Бахмута

В четверг украинские военные сообщили о новых отступлениях российских войск на окраинах Бахмута. О том же сообщила российская ЧВК «Вагнер».

Одновременно украинские войска вблизи линии фронта заявили, что российские подразделения обстреливают подъездные пути к городу, стремясь замедлить украинское контрнаступление.

«Сейчас… когда мы начали наступать, они обстреливают все пути к передовым позициям, чтобы наша бронетехника не могла доставить больше пехоты, боеприпасов и прочего», – сказал командир украинского артиллерийского подразделения Петр Подару.

«Несмотря на то, что наши подразделения не имеют преимущества в технике… и личном составе, они продолжают наступать на флангах и преодолели расстояние от 150 до 1700 метров», – заявил в телекомментариях пресс-секретарь ВСУ Сергей Череватый.

Успехи Украины сопровождаются углубляющимися публичными распрями на российской стороне между ЧВК «Вагнер» и регулярными российскими вооруженными силами.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что подчиненные ему силы в самом Бахмуте продолжают наступать. При этом он обвиняет командование регулярных войск РФ в том, что они оставили жизненно важные позиции на флангах к северу и югу от города, что, по его словам, повышает риск окружения российских войск внутри города. С прошлой недели Пригожин ежедневно выпускает сообщения, содержащие осуждение военного командования РФ.

В связи с приближающимся украинским контрнаступлением Россия в этом месяце возобновила ракетные удары и удары беспилотников по всей территории Украины после почти двухмесячного затишья.

Согласно сообщениям, поступившим в четверг, в течение ночи на большей части территории страны звучали сирены воздушной тревоги, Киев подвергся обстрелу, а в Одессе был убит один человек. Украинские военные заявляют, что 29 российских ракет из 30, выпущенных ночью, сбиты.

Голос Америки