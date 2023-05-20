Лідери G7 у спільному комюніке пообіцяли допомагати України до настання «справедливого та тривалого миру» З початку війни знищили понад 202 тис. російських військових » Сили ППО знищили 20 «шахедів», якими РФ вночі атакувала Україну Після опівночі 20 травня протиповітряна оборона знищила 20 дронів Shahed, якими росіяни атакували Україну Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram. «Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі — знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил», — йдеться у повідомленні. У Повітряних силах додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності ПК «Схід» знищено 2 «шахеди», а на південному напрямку в зоні відповідальності ПК «Південь» — розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».