Сили ППО знищили 20 «шахедів», якими РФ вночі атакувала Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у telegram.
«Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі — знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил», — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності ПК «Схід» знищено 2 «шахеди», а на південному напрямку в зоні відповідальності ПК «Південь» — розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».
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