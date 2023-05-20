Компанія Ілона Маска випустить перших роботів-дружин вже восени

Робот-дружина, розроблений компанією Tesla мільярдера Ілона Маска, побачить світ вже у вересні 2023 року.

Інформація про випуск майбутнього девайс з’явилася в мережі, передають ЗМІ.

За наявною інформацією, компанія знаходиться на фінальній стадії створення Robot Wife. Постачання очікується у вересні 2023 року, а до листопада 2023 року перші роботи дістануться країн Африки.

Robot Wife буде працювати на батарейках впродовж менструального циклу, а потім заряджатись близько трьох днів. Середній час роботи робота – близько одного місяця. Для сексу з дружиною-роботом потрібно буде використати пароль або відбиток пальця. Маск заявив, що в майбутньому роботів можна буде використовувати вдома для таких завдань, як приготування їжі, косіння газону та догляд за людьми похилого віку. Вони навіть можуть стати «друзями» для своїх власників.

Орієнтовна вартість робота озвучується приблизно на рівні $3144 (понад 116 тис. грн) залежно від характеристик.





