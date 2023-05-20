Депутатка від «слуг» отримала підозру

19 серпня, прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чинній народній депутатці.

Про це йдеться у заві НАБУ.

«Чинній народній депутатці України 19 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За даними джерел «Главкома», йдеться про голову підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольгу Саладуху.