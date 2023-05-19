Зеленський особисто відвідає саміт G7 в Японії

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми (Японія), щоб особисто приєднатися до лідерів країн «Великої сімки»— Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела

Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили виданню анонімні джерела.

Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, зазначає Bloomberg.

Повідомляється, що раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, навіть незважаючи на те, що у неділю, 21 травня, додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського президента.

«Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні», – пише видання.