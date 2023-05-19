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Большой куш на мобильном Vulcan Stars Україна збила російський літак за допомогою системи Patriot » Захисники за добу ліквідували понад 660 окупантів — Генштаб ЗСУ Українські бійці за добу ліквідували 660 російських окупантів, систему ППО, чотири танки та 12 артсистем ворога Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3777 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,

артилерійських систем – 3210 (+12) од,

РСЗВ – 564 (+1) од,

засоби ППО ‒ 319 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),

крилаті ракети ‒ 1011 (+21),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 419 (+1).