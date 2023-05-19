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Захисники за добу ліквідували понад 660 окупантів

Захисники за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО

Українські бійці за добу ліквідували 660 російських окупантів, систему ППО, чотири танки та 12 артсистем ворога Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3777 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од,
  • артилерійських систем – 3210 (+12) од,
  • РСЗВ – 564 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 419 (+1).
19 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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