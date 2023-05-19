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ВВС США сбили рой дронов с помощью электромагнитного оружия THOR

image of THOR

Электромагнитное оружие Tactical High-Power Operational Responder (THOR) ВВС США нейтрализовало рой беспилотников в ходе недавних испытаний.

Мероприятия, проведенные на испытательном полигоне Chestnut в Нью-Мексико, имитировали реальную атаку роем на военные объекты.

THOR поразил цели и сбил их с неба, используя свои некинетические электромагнитные импульсы со скоростью света.

По словам руководителя программы THOR Адриана Лусеро , это оружие оказалось эффективным при нейтрализации нескольких целей, хотя оно никогда ранее не тестировалось против типов дронов, использовавшихся в ходе испытаний.

«THOR был исключительно эффективен в выведении из строя роя благодаря широкому лучу, высокой пиковой мощности и быстрому подвесу для отслеживания и обезвреживания целей», — пояснил он.

По мере того, как угрозы дронов становятся все более изощренными, многие страны вложили миллиарды в укрепление своих возможностей по борьбе с БПЛА.

Инвестиции в направленную энергию для противодействия роям дронов также увеличились, чтобы обеспечить лучшую и более эффективную защиту военного персонала США в любой точке мира.

Помимо системы вооружения THOR, США планируют развернуть мощное электромагннитное оружие Leonidas , которое нейтрализует беспилотники, выводя из строя их электронику.

Кроме того, в прошлом месяце BlueHalo получила контракт на 46 миллионов долларов на производство 20-киловаттного высокоэнергетического лазера для борьбы с дронами, который будет устанавливаться на транспортные средства пехотных подразделений.

19 мая, 2023 | Category: Наука, Новости, США

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