ВВС США сбили рой дронов с помощью электромагнитного оружия THOR

Электромагнитное оружие Tactical High-Power Operational Responder (THOR) ВВС США нейтрализовало рой беспилотников в ходе недавних испытаний.

Мероприятия, проведенные на испытательном полигоне Chestnut в Нью-Мексико, имитировали реальную атаку роем на военные объекты.

THOR поразил цели и сбил их с неба, используя свои некинетические электромагнитные импульсы со скоростью света.

По словам руководителя программы THOR Адриана Лусеро , это оружие оказалось эффективным при нейтрализации нескольких целей, хотя оно никогда ранее не тестировалось против типов дронов, использовавшихся в ходе испытаний.

«THOR был исключительно эффективен в выведении из строя роя благодаря широкому лучу, высокой пиковой мощности и быстрому подвесу для отслеживания и обезвреживания целей», — пояснил он.



