Вірменський виробник алкогольних напоїв Ararat йде з російського ринку

Про припинення експорту до Росії повідомив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, інформує Интерфакс.
«Офіційної інформації я поки не отримав, але, здається, це вже вирішено, що Yerevan Brandy Company припинить експорт до Росії», — сказав Керобян на засіданні комісії парламенту Вірменії з економічних питань у четвер.
Продовження експорту, за словами чиновника, може створити проблеми із закупівлею винограду у фермерів.
Видання зазначає, що понад 80% збуту Єреванського коньячного заводу припадало на Росію.
У портфелі компанії, у тому числі віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, горілка Absolut, текіла Olmeca, ром Havana Club, шампанське Mumm та Perrier Jouet, бренді Ararat.
- Нагадаємо, французький виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard 18 травня відмовився від намірів відновити постачання до Росії. Таке рішення було ухвалено у відповідь на критику на адресу компанії після того, як французький концерн, 13 травня оголосив про відновлення співпраці з РФ.
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