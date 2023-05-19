Вірменський виробник алкогольних напоїв Ararat йде з російського ринку

Про припинення експорту до Росії повідомив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, інформує Интерфакс.

«Офіційної інформації я поки не отримав, але, здається, це вже вирішено, що Yerevan Brandy Company припинить експорт до Росії», — сказав Керобян на засіданні комісії парламенту Вірменії з економічних питань у четвер.

Продовження експорту, за словами чиновника, може створити проблеми із закупівлею винограду у фермерів.

Видання зазначає, що понад 80% збуту Єреванського коньячного заводу припадало на Росію.

У портфелі компанії, у тому числі віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, горілка Absolut, текіла Olmeca, ром Havana Club, шампанське Mumm та Perrier Jouet, бренді Ararat.