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Україна збила російський літак за допомогою системи Patriot

Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник. Літак був збитий вірогідно на межами території України.

Про це повідомили у коментарі CNN неназвані представники Пентагону і Конгресу США.

Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.

Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження.

Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

19 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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