США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16 Вірменський виробник алкогольних напоїв Ararat йде з російського ринку » У Литві пропонують перейменувати Росію на Московію Комітет майбутнього в Сеймі Литви розпочинає дискусію про можливе перейменування Росії на Московію в литовській мові. Про це заявив голова комітету Раймундас Лопата, повідомляє Verslo zinios. “Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше”, – зазначив Лопата.