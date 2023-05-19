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У Литві пропонують перейменувати Росію на Московію

Комітет майбутнього в Сеймі Литви розпочинає дискусію про можливе перейменування Росії на Московію в литовській мові.

Про це заявив голова комітету Раймундас Лопата, повідомляє Verslo zinios.

“Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше”, – зазначив Лопата.

19 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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