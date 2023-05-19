США не перешкоджатимуть європейським партнерам у передачі F-16 Україні

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією видання, наразі Білому дому не відомо про офіційні запити союзників щодо передачі Україні F-16, а офіційні особи держдепу США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібної передачі, не отримували вказівок братися до роботи.

Причиною дозволу, як пишуть журналісти, став тиск з боку представників Конгресу США та союзників, який зростає через посилення повітряних атак РФ.

Попри те, що США не бажають відправляти свої F-16 до України, чиновники повідомили CNN, що адміністрація Байдена готова схвалити експорт літаків, якщо союзники вирішать це зробити.