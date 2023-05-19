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США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16.

Тем не менее, отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали распоряжения об оформлении документов для их передачи.

Телеканал отмечает, что некоторые чиновники сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей.

19 мая, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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