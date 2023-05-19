Ремонт бытовой и электронной техники от Kingservice.by

Сеть сервисных центров «Кинг сервис» ремонтирует разные виды бытовой техники и устройств в Беларуси. Компания предлагает качественный подход и приемлемые цены.

От ноутбуков до холодильников – услуги ремонта техники

На сайте сети сервисных центров https://kingservice.by/ ремонт бытовой техники можно заказать в режиме онлайн, отправляя заявку с помощью специальной формы. Здесь же указаны другие способы связи, включая телефон (в том числе можно заказать звонок) и мессенджеры. Компания работает на рынке с 2015 года.

Предприятие специализируется на услугах по ремонту бытовой техники и электроники, развивая данный сегмент и предлагая клиентам качественный сервис, профессиональный подход, быстрые сроки.

Какую технику можно отремонтировать в «Кинг сервис»

Сеть сервисных центров принимает на ремонт разные виды техники и устройств:

холодильники (различные виды агрегатов);

стиральные и посудомоечные машины;

варочные панели, духовые шкафы, вытяжки;

телевизоры;

компьютеры, ноутбуки и планшеты;

мобильные устройства (смартфоны) и пр.

С полным перечнем техники и электроники, которые можно сдать на ремонт в Kingservice.by, знакомьтесь на сайте сервиса, либо уточняйте информацию у специалистов, связываясь с ними удобным способом. В целом компания ремонтирует практически любые устройства, окружающие нас дома и в офисе, будь это большой плазменный телевизор, новенький ПК или микроволновая печь.

Как заказать услуги ремонта техники и рассчитать стоимость

Алгоритм работы сервисного центра «Кинг сервис» выглядит так:

Консультация и заявка – клиент связывается с сервисом, менеджер подробно консультирует по всем вопросам, рассказывает о сроках и ценах, предлагает оптимальные варианты решения задачи. Доставка техники – клиент сам привозит оборудование (электронику) в сервис, либо пользуется услугой курьерской доставки, чтобы специалисты приехали на адрес. Диагностика и ремонт – установление типа неисправности, устранение поломки.

После диагностики менеджер связывается с клиентом, озвучивает точную стоимость ремонта и сроки.

Приблизительную стоимость ремонта холодильника, ноутбука, компьютера, телевизора и любой другой техники, которую принимает «Кинг сервис», можно рассчитать в режиме онлайн на сайте. Для этого нужно указать в специальной форме бренд и модель устройства, характер неисправности.

Компания работает по определенным стандартам, развивая действительно качественный сервис для клиентов, делая ставку на индивидуальный подход, высокое качество оказываемых услуг. Сервис использует только новые запчасти, соблюдает обговоренные сроки, своевременно оповещает заказчика о статусе работ. Больше информации о компании читайте на ее сайте.