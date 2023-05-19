Прогноз погоди на вихідні 20–21 травня: теплий вікенд для теплих зустрічей з близькими

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні по всій Україні нарешті буде по-справжньому теплою, хоча місцями пройдуть дощі та навіть грози.

Погода в суботу 20 травня

Температура повітря в більшості областей країни прогнозується від +22 до +26 °С. При цьому можливі короткочасні дощі з грозами — не забувайте парасольки і не витрачайте даремно час на складні зачіски зранку.

На півдні, південному сході та сході України буде хмарно з проясненнями, але без опадів і по-літньому тепло — +25…+28 °С. До речі, у всіх ботсадах уже розцвіли розкішні півонії — саме час для романтичних фотосесій!

Погода в неділю 21 травня

У неділю карта опадів кардинально зміниться. Так, дощі з грозами пройдуть практично у всіх південних, південно-східних та центральних областях України, а в Києві та решті регіонів день буде хмарним, але без опадів. Найтепліше буде у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях — +25…+27 °С, на решті території — +22…+25 °С.

Якщо планів на кінець тижня у вас поки що немає, пропонуємо відзначити відразу два міжнародних свята — День чаю і День випічки! Чим не привід для душевного чаювання у колі родичів і близьких друзів?

Погода в понеділок 22 травня

Новий тиждень розпочнеться з незначного зниження температури. На Луганщині та Донеччині прогнозується +19…+21 °С, на північному сході повітря прогріється до +21…+23 °С, на решті території країни очікується +24…+26 °С.

Погода на початку тижня буде дощовою у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях, в інших регіонах — мінлива хмарність без опадів.

Алергени: триває цвітіння берези

Пилок берез усе ще осідає на вікнах і балконах, тому рекомендуємо алергікам встановити захисні сітки з функцією «антипил». Провітрювати кімнати найкраще після дощу, коли концентрація алергенів у повітрі мінімальна.

Народні прикмети та вірування

Якщо рано-вранці 20 травня побачите зграї ластівок у небі, знайте — це чудовий знак: рік точно буде щасливим для вашої родини! Бджоли на акації цього дня обіцяли багатий урожай, а місяць, що «висить» рогами вниз, — хорошу погоду найближчими тижнями.

Дощ на Івана Довгого, 21 травня, обіцяв багатий урожай грибів восени. А ще цього дня наші пращури спостерігали за горобцями: якщо ті закопувались у придорожній пил, очікували сильних вітрів.