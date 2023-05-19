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Пошта Молдови призупинила відправлення посилок і листів у Росію

Повідомлення про це з’явилося у п’ятницю, 19 травня, на сторінці підприємства у facebook.

«Пошта Молдови інформує вас, що з 19 травня 2023 року тимчасово припиняє прийом усіх поштових відправлень (EMS, письмової кореспонденції, бандеролей) до Російської Федерації у зв’язку з неможливістю відправлення пошти за цим напрямком», – сказано у повідомленні.

Окрім цього, оператор також відзначив, що «докладає всіх зусиль», щоб в «найкоротші терміни знайти рішення для відновлення процесу прийому та відправлення поштових відправлень в Російську Федерацію».

19 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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