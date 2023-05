Прогноз погоди на вихідні 20–21 травня: теплий вікенд для теплих зустрічей з близькими Russian bomber shot down by Patriot system in Ukraine » Підрив залізниці в Криму порушить постачання зброї Чорноморському флоту РФ – розвідка Британії Підрив залізниці на території окупованого Росією Криму, який стався 18 травня, може порушити постачання зброї, зокрема, ракет Калібр Чорноморському флоту. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у п’ятницю в Twitter, повідомляє «Європейська правда». У відомстві нагадали, що 18 травня під Сімферополем внаслідок підриву колії зійшов з рейок потяг, заблокувавши єдину залізничну гілку до Севастополя, де базується Чорноморський флот РФ. Росія намагатиметься швидко відремонтувати лінію, але цей інцидент порушить постачання товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет Калібр російському флоту, зазначили у розвідці. «Будь-яка диверсія в цьому чутливому районі ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об’єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні», – йдеться в огляді.