Пентагон переоценил стоимость замены вооружения, переданного Киеву

США переоценили общую сумму военной помощи, предоставленной Украине, примерно на 3 миллиарда долларов. «Голосу Америки» об этом сообщили высокопоставленный представитель Минобороны и представитель Вооруженных сил. Это снижает опасения того, что администрации придется просить у Конгресса больше денег, чтобы поддержать весеннюю военную кампанию Киева.

По словам официальных лиц, Министерство обороны подсчитывало расходы, понесенные для замены оружия, переданного Украине, учитывая примерную стоимость пакетов помощи вооружения. Однако для этого нужно было суммировать стоимость фактически отправленных систем.

К примеру, если США предоставили Украине гаубицу M777 и заменили ее высокомобильной артиллерийской ракетной системой из американских запасов, Пентагон использовал стоимость замены HIMARS при расчете общей суммы помощи, предоставленной Украине. По словам официальных лиц, Пентагон должен был использовать стоимость переданной Киеву гаубицы, а не стоимость ее замены, при расчете стоимости пакета помощи.

В настоящее время Пентагон пересматривает оценки всех 37 пакетов военной помощи Украине и ожидает, что разница в стоимости выявит экономию в размере «чуть более 3 миллиардов долларов». Эти средства уже были одобрены Конгрессом для оказаниям Украине дополнительной поддержки в сфере безопасности.

Потенциально объем средств, имеющихся у Пентагона для помощи Украине до 30 сентября 2023 года, может вырасти с более чем 6 миллиардов долларов до более чем 9 миллиардов долларов.