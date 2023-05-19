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На Азовському узбережжі окупанти захоплюють готелі

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти активно готуються до курортного сезону — віджимають готелі на Азовському узбережжі», — написав міський голова.

Він розповів, що у Кирилівці є близько 600 баз відпочинку, третину з яких захопили росіяни. У частині розселяються військові, інші — розграбовують, а в деяких починають вести туристичний бізнес.

Зазначено, що наразі окупанти розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами. Працювати на загарбників місцеві не хочуть.

19 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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