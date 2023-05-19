Кислиця в ООН: Путін може або здатися, або повторити долю Гітлера

Путін має два шляхи виходу з нинішньої ситуації — здатися або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке скликала Москва для «засудження» поставок зброї Україні.

«У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року», — сказав Кислиця, не називаючи прізвищ.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме боротися, «доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки в Україні».

«Ми й далі зміцнюватимемо міжнародну солідарність, поки всі російські воєнні злочинці не будуть притягнуті до відповідальності», — додав він, наголосивши, що формула всеосяжного, справедливого й тривалого миру вже існує, і її головним елементом є дотримання Статуту ООН, зокрема щодо територіальної цілісності держав.

«Якщо Росія зацікавлена у виживанні, вона має вхопитися за цю резолюцію як за рятівний круг, і прямувати шляхом до миру, який вона окреслює», — зауважив Кислиця.

За його словами, «настав час для російських орд вивести свої війська з окупованих територій України без будь-яких зволікань — і не на автомобілях, вкрадених в українського населення».

Він підкреслив, що сотні тисяч нелегальних російських мігрантів мають покинути Крим.

Насамкінець Кислиця звернувся до представників РФ російською мовою.

«Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ такого собі (Сергія) Рябкова. Настав час виконати настанови вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам уже час виконати самим: «збирати манатки й вирушати» на рубежі 1991 року.

Як повідомлялося, у січні 2022 року Рябков заявляв, що НАТО має «збирати манатки й вирушати на рубежі 1997 року».