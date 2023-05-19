 
«  
  »

G7 посилили санкції проти Росії, під заборону потрапили алмази

Про це повідомив прем’єр Великої Британії Ріші Сунак.

“Забезпечити перемогу України — це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на послаблення воєнних зусиль Путіна. G7 об’єднується з Україною”, — написав Сунак у Твіттер.

Про те, що Євросоюз обмежить торгівлю російськими алмазами, повідомив у Японії голова Європейської Ради Шарль Мішель.

“Наразі ми сфокусовані на закритті можливостей, лазівок та продовжимо відрізати Росію від критичних поставок. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські алмази невічні”, — сказав Мішель.

Лідери G7 зустрічаються 19-21 травня в японському місті Хіросіма.

19 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  