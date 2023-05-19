«Большая семерка» усилит финансовое давление на Россию

ХИРОСИМА – Члены «Большой семерки» на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России и примут меры против тех, кто помогает обходить их, что должно сократить возможности Москвы по финансированию войны в Украине.

На брифинге для журналистов сотрудник администрации Байдена, который не был назван по имени, заявил, что на саммите в Хиросиме, который начинается в пятницу, «семерка» объявит о сотнях новых санкций и мер экспортного контроля.

Одни только США внесут в «черный список» около 70 организаций из России и третьих стран, связанных с российской оборонной промышленностью, сообщил чиновник.

Кроме того, под санкции США попадут более 300 физических и юридических лиц, самолетов и судов. Другие страны «Большой семерки» также объявят о своих мерах на этой неделе.

По словам чиновника, эти меры должны еще больше сократить возможности России получать технику и материалы для ведения войны, закрыть лазейки для обхода санкций и снизить зависимость Европы от российских энергоносителей.

«Большая семерка» также примет дополнительные меры по ограничению доступа России к международной финансовой системе и возьмет на себя обязательства не размораживать суверенные активы России.

«Если коротко, то мы усиливаем экономическое давление на Россию», – сказал чиновник.

Чиновник добавил, что президент Украины Владимир Зеленский будет взаимодействовать с лидерами «Большой семерки» на саммите «в той или иной форме».

«Семерка» не будет объявлять о всеобъемлющем запрете экспорта в Россию, подтвердил «Голосу Америки» на борту президентского самолета советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Основное внимание на саммите будет уделено обеспечению применения санкций и пресечению уклонения от них», – сказал Салливан.

По данным Центра геоэкономики при Атлантическом совете, страны «Большой семерки», в основном европейские, экспортируют товары в Россию на сумму 4,7 миллиарда долларов в месяц, что составляет примерно 43% от объемов до вторжения в Украину.

Министерство финансов США назвало четыре способа, с помощью которых попавшие под санкции россияне уклоняются от них: использование близких родственников или соратников, использование недвижимости для хранения активов, использование сложных структур для маскировки собственности и перевод активов в страны, которые не ввели санкции против России.

Под многосторонние санкции уже попали более 4800 российских физических и юридических лиц, включая президента Владимира Путина, его бывшую жену, главу ЧВК «Вагнер», пресс-секретаря Кремля и членов его семьи и других.

Координатор рабочей группы Министерства финансов по российским элитам, посредникам и олигархам Сет Бридж заявил, что с начала войны «семерка» заблокировала или заморозила попавшие под санкции российские активы на общую сумму более 58 миллиардов долларов.