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ЗСУ за добу просунулися на 1700 метрів на флангах Бахмута

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що зараз немає переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти», — сказав Череватий.

Він зазначив, що Бахмут досі є епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та 6 — авіацією.

«В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА «Орлан» та вісім польових складів з боєприпасами», — сказав речник.

18 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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