В Интернет слили схему бункера Путина

В Интернет слили схему бункера Путина — можно подумать, архитекторы, проектировавшие дворец Владимира Путина, все продумали. Однако комплекс вряд ли выдержит даже средний ядерный удар.

В конце концов, в комплексе площадью 190 000 квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенном на скалистом утесе с видом на Черное море, есть все, что может пожелать автократ. Как показало расследование Алексея Навального, во дворце есть своя церковь, винный погреб и казино. Здесь есть кальянная со стриптизершей, дендрарий и каток для хоккейных игр, в которые Путин любит играть с друзьями. Но удачи в заказе еды на вынос — безопасность строгая. Императорская дача Путина отделена от страны, которой он правит, 17 000 акров леса и специальной бесполетной зоной.

Меры предосторожности — это больше, чем паранойя со стороны Путина. Ранее в этом месяце российские власти заявили, что два беспилотника пытались убить Путина в ходе неудавшегося удара, закончившегося взрывом над Кремлем.

Но, несмотря на всю эту княжескую роскошь и замковую оборону, строители дворца, похоже, пренебрегли одной важной деталью. Им не удалось скрыть планы, показывающие два тщательно продуманных туннеля, проходящих под дворцовым комплексом, — планы, за сохранение которых в секрете любой компетентный аппарат государственной безопасности будет бороться изо всех сил.

На самом деле, они были размещены в открытом доступе в рунете. Metro Style, ныне несуществующий российский подрядчик, разместила схемы на своем веб-сайте, чтобы продемонстрировать свою работу в начале 2010-х годов. Их можно было просматривать онлайн еще в 2016 году.

Сегодня Insider публикует аннотированные версии диаграмм с англоязычными переводами, которые можно посмотреть ниже.

Подземный комплекс под дворцом Путина состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся примерно на 50 метров под землю. Архитектурные планы показывают, что туннели, заключенные в толстый бетон, снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяжёнными кабелями, чтобы поддерживать VIP-пассажиров в течение нескольких дней или недель. Эксперт, изучавший планы туннеля, увидел признаки одержимости Путина выживанием.

«Путин очень беспокоится о том, что он не совсем легитимный лидер России», — сказал Майкл К. Киммейдж, бывший сотрудник Госдепартамента, работавший над политикой в ​​отношении России и Украины. «Поэтому, зная, что его легитимность не полностью обеспечена выборами, он будет стремиться максимизировать свою личную безопасность с помощью комплекса хорошо защищенных личных резиденций».

Выходы из этих туннелей видны чуть ниже дворцового комплекса, на голой скале, возвышающейся над пляжем:

На склоне холма под дворцом Путина видны два входа в комплекс подземных тоннелей. аэрофотоснимок ФБК; Инсайдер

Нижний туннель включает в себя движущуюся дорожку, ведущую к выходу. «В этом туннеле предусмотрены все виды безопасности и защиты», — сказал Таддеус Габрышевски, инженер-строитель, знакомый с оборонительными сооружениями, который просмотрел схемы для Insider. «Есть противопожарная система. Есть вода, есть канализация. Это предназначено для того, чтобы кто-то выжил или сбежал».

Все лидеры ядерных держав строят планы на случай чрезвычайных ситуаций. У президента США есть аварийный бункер под Белым домом и горой Везер в Вирджинии. Но в отличие от объектов США, комплекс на Черном море финансировался из частных источников и остается в частной собственности. По-видимому, он предназначен не столько для обеспечения преемственности политической системы, сколько для выживания одного человека. Инвестиции Путина в туннельный комплекс под совершенно новым загородным домом, построенный в те годы, когда он еще публично заигрывал с интеграцией России в Европу, свидетельствует о том, как долго российский лидер готовился к угрозам и строил лазейки, которые он нужно укрыться или сбежать. «Мы должны рассматривать это как часть длительной конфронтации с Западом, которой отмечены последние 13 или 14 лет жизни Путина», — сказал Киммейдж.

На поперечном разрезе склона холма справа показаны два туннеля, соединенных лифтом. Metro Style через Wayback Machine; аннотации от Insider

«Эти изображения не являются чертежами», — сказал Габрышевски Insider. «Они ближе к архитектурным чертежам. Они показывают вам замысел».

Два туннеля имеют длину примерно 40 и 60 метров соответственно и ширину 6 метров, создавая около 6500 квадратных футов потенциальной жилой площади, имеющей признаки взрывобезопасности. Их способность противостоять воздействию ядерного взрыва или противобункерной бомбы будет зависеть от двух факторов, которых нет на диаграммах, — от того, как укреплены бетонные оболочки туннелей толщиной 15 дюймов, и от материала, используемого для заполнения области вокруг. их, сказал Габрышевский.

Они показывают несколько особенностей, которые позволяют предположить, что Путин построил эту структуру с учетом наихудшего сценария. Особенно поразительны 16 кабельных стоек шириной около фута каждая, встроенных в стену нижнего туннеля. Эти стойки предназначены для «трубопроводных» кабелей, по которым могут проходить электричество, освещение, медный провод и оптоволоконный кабель, необходимые для командного пункта.

Поперечный разрез, показывающий внутреннюю часть нижнего туннеля, который включает движущуюся дорожку, ведущую к пляжу. Metro Style через Wayback Machine; аннотации и переводы Insider

Огромный объем трубопровода, проходящего через нижний туннель, важен, потому что он намного больше, чем, вероятно, необходимо для работы собственных внутренних систем туннеля. «Эти лотки могут быть для связи, освещения, питания — всего, что проходит по кабелю или трубе», — сказал Габрышевски. «Только для самого туннеля очень много кабеля. Так что это может быть какая-то резервная система для дворцового комплекса». Вместо того, чтобы служить просто эвакуационным проходом, одно из назначений туннелей, похоже, является своего рода аварийным спинным мозгом для всего дворцового комплекса.

Ни московская компания, купившая Metro Style, ни официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответили на запросы о комментариях. На фоне массовых протестов, вызванных видеорасследованием Навального в 2021 году, Путин отрицал, что владеет дворцом на Черном море.

Metro Style, компания, основанная в 90-х годах тремя мужчинами, которые с тех пор основали несколько строительных компаний, также была нанята российским правительством для рытья тоннелей метро под Москвой. Когда компания разместила схемы на своем сайте, они не уточнили, что тоннели в Черном море были построены для Путина. Вместо этого описали «комплекс подземных сооружений для пансионата в г. Геленджике Краснодарского края». Геленджик – ближайший к дворцовому комплексу город, в пяти часах езды от города-курорта Сочи.

Существование укрепленных туннелей почти в 1000 милях от Москвы свидетельствует о том, что Путин сосредоточен не только на том, чтобы удовлетворить свой вкус к светской жизни вблизи курортного города. Он также заботится о том, чтобы остаться в живых. По словам Киммейджа, бывшего сотрудника Госдепартамента, а ныне профессора Католического университета, стремление к выживанию было, вероятно, движущей силой удаленного расположения туннелей. «Два раза в истории России происходили большие перемены — в 1917 и 1991 годах — статус столицы и положение лидера были большой проблемой», — сказал Киммейдж. «Путин решает эту непредвиденную ситуацию, создавая сеть резиденций, максимально удаленных от центра. Поэтому система туннелей в комплексе Черного моря имеет большой смысл. Даже без активной угрозы.»

На схеме в разрезе, показывающей внутреннюю часть шахты лифта, соединяющей два туннеля, показаны шесть отдельных вентиляционных шахт, предназначенных для подачи свежего или отфильтрованного воздуха к обитателям туннеля.

Поперечное сечение вертикальной шахты лифта. Metro Style через Wayback Machine; аннотации и переводы Insider

Многочисленные вентиляционные шахты и два отдельных туннеля могли быть спроектированы с расчетом на химическую атаку, наслаивая избыточность, которая затрудняет полное ограничение подачи чистого воздуха во дворец; несколько кабельных каналов могут служить аналогичным целям. Два отдельных портала на склоне холма «создают вторичную и третичную резервную копию для вентиляции», — сказал Габрышевски. «Если будет какое-то нападение, у Путина есть два источника забора воздуха, один верхний и один нижний».

На схемах нет подробных изображений сооружений к востоку от туннельного комплекса. Учитывая, что он, по-видимому, соединяет туннели с дорогой, возможно, что восточные постройки спроектированы как маршрут, по которому можно загружать припасы через скрытый лифт во дворцовый комплекс. Габрышевски выделил участок в конце дороги, рядом с туннельным комплексом, который можно было использовать для погрузки и разгрузки грузов с припасами.

Вид с воздуха на дворцовый комплекс и три входа в туннель.

На этой 3D-модели показаны два туннеля, а также третий вход справа. 3D-модель Sect Ze; аннотации от Insider

Ссылка на схемы, сохраненные для потомков в интернет-архиве Wayback Machine, в течение многих лет циркулировала среди представителей московской субкультуры, известной как «диггеры», городских исследователей, которые посещают и документируют запрещенные места, прежде чем появилась во всеобъемлющем отчете о дворце, составленном Навальным . , российский оппозиционный политик, который сейчас отбывает 9-летний срок в российской колонии строгого режима. Диаграммы были впервые доведены до сведения Insider анонимным диггером, который сказал, что он связан с группой под названием «Секта Зе». Представитель группы сказал в переписке по электронной почте, что они поделились своими выводами, «потому что мы устали от глупого лица Путина и хотим показать его параноидальный подземный транспорт».

Киммейдж, бывший сотрудник Госдепартамента, сказал, что тщательные приготовления Путина более десяти лет назад показывают, как долго его мысли были сосредоточены на возможности экзистенциального конфликта с Западом.

«С войной на Украине, — сказал Киммейдж, — есть речи, есть пропаганда, есть преувеличения — есть этот перформативный аспект, который играет на внутреннюю политику России. Путин воспринимает себя вовлеченным в конфронтацию с Запад. Ядерное измерение является важной частью этого. Он знает, что стоит на вершине вулкана. Он не кажется настолько психопатом, чтобы инициировать ядерный конфликт — у него есть внуки — но он стоит на этом краю в течение очень долгого времени. Эти туннели, этот бункер — часть этого».

Маттатиас Шварц — главный корреспондент Insider по национальной безопасности. С ним можно связаться по электронной почте schwartz79@protonmail.com .

Анастасия Кэрриер — независимый репортер из Детройта, специализирующийся на России, дезинформации и текущих событиях. Она получила степень магистра в Высшей школе журналистики Колумбийского университета, и ее работы публиковались в журналах POLITICO, The Wire China и Radcliffe Magazine.